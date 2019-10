Fondssparen als Alternative zu klassischen Spareinlagen

Die niedrigen Zinsen auf Bankeinlagen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass Sparer immer weniger profitieren, berichteten der Fachverband Finanzdienstleister der WKÖ und das Finanzjournalistenforum am Montag auf einer Pressekonferenz. Um dem Kaufkraftverlust zu entgehen, sei Fondssparen eine rentable Alternative zur konventionellen Spareinlage, so die Experten.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Beim Fondssparen profitieren Anleger eher als konventionell