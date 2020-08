Forderung an Ex-Bank-Chef Pucher auch von Privatbeteiligtem

Die im Zusammenhang mit dem Privatkonkurs von Ex-Commerzialbank-Chef Martin Pucher genannten rund 65 Mio. Euro Passiva resultieren im Wesentlichen aus zwei Forderungen, berichtete am Freitag der "Kurier": So habe neben dem Masseverwalter der Commerzialbank (34,06 Mio.) auch ein weiterer Geschädigter als Privatbeteiligter im Ermittlungsverfahren eine Forderung in Höhe von 30,88 Mio. Euro erhoben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Pucher meldete Privatkonkurs an