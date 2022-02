Forschungsinitiative zeigt Gründe für Gasthaussterben

Zwei Jahre lang haben sich Wissenschafter des Forschungszentrums Tourismus und Freizeit der Universität Innsbruck mit dem Gasthaussterben in Tirol auseinandergesetzt, um nun Gründe und erste Lösungsansätze zu präsentieren. Studienleiter Alexander Plaikner nannte in einer Aussendung Fachkräftemangel, demografischen Wandel, sich verändernde Gästeanforderungen, eine fehlende Differenzierung von der Konkurrenz und Probleme bei der Übernahme von Betrieben als Herausforderungen.

Abhilfe könnten vor allem Angebotsanpassungen der Gasthäuser selbst und Hilfen durch die Politik schaffen, betonte Plaikner und präzisierte: "Die Gasthäuser müssen ihre Angebote an neue Zielgruppen anpassen und beispielsweise Takeaway- oder Lieferservices anbieten. Aber auch mit Veranstaltungsreihen - sofern diese wieder möglich sind - können sie neue Gäste gewinnen". Von Seiten der Politik könnten zudem finanzielle Förderungen oder thematische Initiativen dem Gasthaussterben entgegenwirken.

Rund ein Siebentel aller österreichischen klein- und mittelständischen Betriebe stamme aus der Sparte Beherbergung und Gastronomie, hoben die Verantwortlichen die Wichtigkeit dieses Forschungsbereichs hervor. Gerade beim Thema Übernahme werde die Relevanz noch deutlicher, so die Wissenschafter weiter: Von den jährlich bis zu 7.000 Unternehmensübergaben bzw. -übernahmen fänden mehr als die Hälfte im Bereich Tourismus und Gastronomie statt.

Plaikner, der am Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus der Universität Innsbruck und an der UMIT Tirol tätig ist, arbeitet in Kooperation mit der Standortagentur Tirol, der Tirol Werbung und dem Land Tirol. In insgesamt vier Teilstudien seien 32 "ausführliche Interviews" mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Gastronomiebranche geführt worden, so Plaikner: "Diese waren dabei in unterschiedlichsten Funktionen tätig, die von der Geschäftsführung über die Vertretung der Wirtschaftskammer bis hin zu politischen Ämtern reichten".

Plaikner und sein Team wollen am Thema weiterarbeiten. Aus der Forschungsinitiative seien weitere Fragestellungen hervorgegangen, so etwa zur Rolle der Gasthäuser für die Dorfgemeinschaft oder wie gutes Immobilien- und Raumplanungsmanagement dem Gasthaussterben entgegenwirken könnte.