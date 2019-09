FPÖ-Abfuhr für ÖVP-Pläne für Vignetten-Ausnahmen

Die am Mittwoch von der ÖVP präsentierten Pläne für Vignetten-Ausnahmen werden von der FPÖ keine Zustimmung erhalten. Verkehrssprecher Christian Hafenecker sprach am Rande der Nationalratssitzung am Donnerstag gegenüber der APA von einem "reinen Wahlkampf-Gag" und einem Beweis, dass sich die Bundespartei von der Westachse der ÖVP treiben lasse.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Verkehrssprecher Hafenecker sprach von einem "reinen Wahlkampf-Gag"