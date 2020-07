Frauen von "Corona-Arbeitslosigkeit" viel stärker betroffen

Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich in Folge der Coronakrise deutlich angestiegen, betroffen sind überwiegend Frauen. Grund dafür ist, dass jene Branchen mit einem hohen Frauenanteil an den Arbeitskräften von Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen waren, wie etwa der Handel, Beherbergung und Gastronomie, Erziehung und Unterricht sowie Gesundheit und Soziales.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Das Gastgewerbe ist von der Krise stark betroffen