Frauen wollen mehr als nur Wellness

Es hat gedauert, aber langsam wird den Touristikern klar: Nicht nur Männer, auch Frauen verbringen gern gemeinsam sportliche Urlaubstage. Und das hat Vorteile, wie das 1. E-Mountainbike-Trainingscamp für Frauen zeigt.

Die Urlaubstage zwischendurch waren in Partnerschaften oft so aufgeteilt: Der Mann geht mit den Stammtischbrüdern bergsteigen oder segeln, die Frau reist mit der Damenrunde zur Entspannung in die Therme.

Mittlerweile ist klar: Auch Frauen lieben es, sportlich anspruchsvoll aktiv zu sein, und langsam, aber sicher verändern sich damit auch die Kurzurlaube. Immer mehr Anbieter und Regionen schnüren sportliche Angebote exklusiv für Frauen - ob Tiefschneecamps im Winter, Weitwandertage für Mädels im Sommer oder auf Damen zugeschnittene Radcamps wie jüngst das 1. E-Mountainbike-Women-Trainingscamp in Bad Aussee.