Frauenanteil in Österreichs Führungsetage auf Höchstwert

Das Mixed Leadership Barometer des Beratungsunternehmens EY zeigt, dass der Frauenanteil in den Vorstandsetagen der im WBI-Index enthaltenen Unternehmen mit 17 Personen (oder 9 Prozent) und damit eine mehr als zu Jahresbeginn - einen neuen Höchstwert erreicht hat. Aktuell arbeiten 5 Frauen als Finanzvorstand und 4 als CEO. Jeweils 2 Frauen sind als COO oder CCO tätig.

Lediglich 29 Prozent der Unternehmen im Wiener Börse Index (WBI) haben mindestens eine Frau im Vorstand. Und nur 4 Unternehmen (7,1 Prozent) werden von einer Frau geführt.

In der Immobilien-Branche ist der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder mit 20 Prozent am größten. An zweiter Stelle liegt der Bereich Konsumgüter mit einem Anteil von 19 Prozent. In der Industrie beträgt der Frauenanteil im Vorstand 9,5 Prozent.

Besser sieht es in den Aufsichtsgremien aus: Von den 539 Aufsichtsratsposten sind 163 von Frauen besetzt - immerhin 30,2 Prozent. Bei 89 Prozent der Unternehmen sitzt zumindest eine Frau im Aufsichtsrat.

Am höchsten ist der Anteil weiblicher Aufsichtsratsmitglieder mit 37 Prozent in der Transport-&-Logistik-Branche, gefolgt von der Energie-Branche mit 34,9 Prozent und der Telekom-Branche mit 33,3 Prozent.