Freie Fahrt für Gütertransporte aus der Ukraine

Um etwa Weizenlieferungen zu erleichtern, lässt Österreich ukrainische Lkw unbürokratisch ins Land. Fehlende Transportgenehmigungen würden bei Kontrollen nicht geahndet, teilte das Klimaschutzministerium der APA mit. "In der Ukraine warten große Mengen an landwirtschaftlichen Produkten, die für den Export bestimmt sind und dringend nach Westeuropa gebracht werden müssen. Wir helfen hier, wo wir können", betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Der russische Angriffskrieg erschwert die Lieferung ukrainischer Exportgüter massiv. Übliche Transportwege seien gesperrt oder zerstört und die Einholung der vorgesehenen Genehmigungen oft nicht möglich, heißt es aus dem Klimaschutzministerium. Das habe auch großen Einfluss auf die Lebensmittelversorgung in ganz Europa. Landwirtschaftliche Produkte drohen zu verderben, und der Ukraine fehle so eine wichtige Einnahmequelle. "In so schlimmen Zeiten müssen wir zusammenstehen", betonte Gewessler.