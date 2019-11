Freihandelsabkommen der EU mit Singapur endgültig fixiert

Der Rat der Europäischen Union hat am Freitag den Weg für das EU-Freihandelsabkommen mit Singapur endgültig freigemacht. Damit tritt es am 21. November in Kraft. Dann sinken die Zölle auf beiden Seiten. Singapur wird alle verbleibenden Zölle auf bestimmte EU-Produkte wie etwa alkoholische Getränke streichen und den derzeitigen zollfreien Zugang für alle anderen EU-Produkte unverändert lassen.

SN/APA (AFP/Archiv)/KAZUHIRO NOGI Die Handelspforten zwischen der EU und Singapur sind geöffnet