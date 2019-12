Die Antwort auf Black Friday und Cyber Monday heißt Giving Tuesday: Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen engagieren sich am Dienstag für den guten Zweck. Auch Alexa macht mit.

Schlangen an den Kassen, mit Einkaufssackerln bepackte Kunden, Bestellbestätigungen in den E-Mail-Posteingängen: Das erste Einkaufs-Adventwochenende, das heuer noch mit den Aktionstagen rund um Black Friday und Cyber Monday zusammenfiel, liegt hinter uns. Wenn die Weihnachtsgeschenke besorgt sind, ist Zeit, an ...