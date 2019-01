Früherer OÖ-Raiffeisen-Landesbank-Chef Scharinger gestorben

Der langjährige Chef der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Ludwig Scharinger, ist am Donnerstag im 77. Lebensjahr gestorben, wie die Bank mitteilte. Scharinger war von 1985 bis 2012 Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank. Scharinger war in seiner aktiven Zeit einer der einflussreichsten Führungskräfte in der österreichischen Raiffeisen-Gruppe.

SN/APA/GUENTER R. ARTINGER Scharinger im Alter von 77 Jahren gestorben