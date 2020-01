Fünf Milliarden Euro für Österreichs Digitalausbau harren der Umsetzung

Dervorauss Die Telekombranche stellt riesige Investitionen in Aussicht und fordert den digitalen Aktionsplan "investitionsfreundlich" umzusetzen

Die türkis-grüne Koalition hat sich einiges vorgenommen, um Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung in Sachen Digitalisierung auf den neuesten Stand zu bringen. Die Telekombranche schlägt nun einen "Investitionspakt" vor, mit dem in den nächsten fünf Jahren in Summe fünf Milliarden Euro - eine Milliarde vom Staat, vier Milliarden Euro von den Unternehmen - in Telekominfrastruktur, IT-Infrastruktur, Forschung und Entwicklung sowie Sicherheit investiert werden könnten.

Mit 300.000 Mitarbeitern in 24.000 Unternehmen und 25 Mrd. Euro Umsatz sei der Anteil des IKT-Sektors an der Wirtschaftsleistung kontinuierlich gestiegen, sagte Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck und die Spitzen der Branche am Montag in Wien.

Aber nicht alles funktioniert. Bei der Internetnutzung liege Österreich zurück, insbesondere bei älteren Menschen. Nur 60 Prozent der über 60-Jährigen nützen Internet, verglichen mit 85 Prozent beispielsweise in Dänemark.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Österreich vornimmt, zu den Spitzenreitern der Digitalisierung in Europa oder der Welt aufzuschließen. Es gab Breitbandinitiativen, und Internetoffensiven. Die türkis-blaue Regierung hatte voriges Jahr einen 5G-Pakt vereinbart. Etliche Elemente davon harren noch der Umsetzung, darunter die Versteigerung weiterer Frequenzen oder eine Änderung des Telekomgesetzes, damit A1, Magenta und "3" neue Antennen auf öffentlichem Grund einfacher und vor allem kostengünstiger montieren können.

"Wir können jeden Euro nur einmal investieren, entweder in das Budget oder in die Infrastruktur", forderte Thomas Arnoldner Chef des teilstaatlichen und größten Telekombetreibers A1 "investitionsfreundliche Rahmenbedingungen". Fünf Milliarden Euro Investitionen bedeuteten im Normalfall 25 Mrd. Euro Wertschöpfung, betonte Magenta-Vorstand Andreas Bierwirth. Neben dem großen Pakt gebe es auch kleine und müsse "auch der letzte Bürgermeister verstehen, wie wichtig 5G ist" und Aufklärung zu den Gesundheitsbedenken betrieben werden. "Wir haben eine 5G-Strategie die international beispielgebend ist, die ist aber nichts wert wenn nicht Maßnahmen zur Umsetzung folgen", sagte Jan Trianow, Chef von Hutchison Drei Österreich.

Der Aktionsplan sieht unter anderem vor, bis Jahresende eine digitale Ausweis-Plattform einzurichten, über die Dokumente wie der Führerschein auch per Smartphone vorgewiesen werden können. Stärker einbinden will Schramböck auch Kommunen, die oft schon eigene Services im Internet anbieten. Für Klein- und Mittelbetriebe soll es zusätzliche Unterstützung geben, konkret soll das in den Budgetverhandlungen im ersten Halbjahr beschlossen werden.