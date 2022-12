Für Abfall soll es in der EU keine Grenzen mehr geben

Soll die Wirtschaft im Kreis laufen, muss auch Abfall EU-weit zirkulieren, fordern Entsorgungsbetriebe.

Der Ukraine-Krieg und seine Folgen haben eindringlich gezeigt, was Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen bedeutet und welch hohen Stellenwert die Selbstversorgung hat. Ein wichtiger Schritt dahin ist die Kreislaufwirtschaft. Die Idee ist, dass Abfall so getrennt und wiederverwertet werden kann, dass kein wertloser Müll übrig bleibt. Produkte könnten nach Ablauf ihrer Lebensdauer möglichst vollständig wiederverwertet werden, es entstünde ein Kreislauf wie in der ursprünglichen Landwirtschaft.

Am Donnerstag stimmte der Umweltausschuss im EU-Parlament klar für eine Neufassung der "Abfallverbringungsverordnung". Hinter dem sperrigen Begriff steckt das Ziel, den Transport von Abfällen neu zu regeln und vielfach zu erleichtern, gerade die Verbringung ins Ausland, also Import und Export. "Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", sagt Peter Kurth, der Präsident des Europäischen Abfallwirtschaftsverbands FEAD.

90 Prozent des Abfallverkehrs finden innerhalb der EU statt. Das soll so bleiben - aber mit einfacheren Regeln. Bisher hat jedes Land eigene Gesetze, für die grenzüberschreitende Verbringung braucht es Beglaubigungen, Notifizierungen und Begleitscheine - Bürokratie, die den EU-weiten Verkehr unnötig erschwert.

Es brauche unbürokratische Transportmöglichkeiten, um Abfall in hochwertige Sekundärrohstoffe zurückzuverwandeln. Dabei dürften "nicht EU-Ländergrenzen im Wege stehen", sagt Gabriele Jüly, die Präsidentin des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Es brauche einen "Binnenmarkt für Rezyklate", einen "Schengenraum für Abfall".

Das umfasst die Gleichstellung von innerstaatlichem und innereuropäischem Abfall. Es gebe keinen Grund, zwischen in- und ausländischem Abfall zu unterscheiden, das erschwere den Transport von Abfall an geeignete Wiederaufbereitungsanlagen. Es würde Transportwege verkürzen, wenn etwa aus Vorarlberg die Verbringung auch nach Deutschland oder in die Schweiz möglich wäre statt nur der Transport nach Wien. Nicht einverstanden ist Kurth mit Plänen der EU-Kommission, den Transport von Abfällen ins Ausland für thermische Verwertung - also Verbrennung - einzuschränken. Die Alternative wäre meist die Deponierung von Abfällen im Inland. Deponien verursachten hohe Treibhausgasemissionen und seien ein Grund, "dass wir Klimaneutralität nicht erreichen können". EU-weit pochen Abfallverbände auf ein Deponieverbot, bislang vergebens.