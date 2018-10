Für Biomassewerke wird es eng

Weil die Fördertarife auslaufen, droht mehr als der Hälfte der 240 heimischen Hackschnitzelwerke das Aus. Man könne nicht bis zum neuen Energiegesetz 2020 warten, warnt die Branche.

Als bald nach der Jahrtausendwende die Ökostromtarife in Österreich fixiert wurden, war das heutige Schlagwort von der Energiewende noch kein großes Thema. Die Stromerzeugung aus Wind und Sonne steckte auch noch in den Kinderschuhen. Nur die Wasserkraft (auch in Kleinkraftwerken) hatte Tradition, dank der Förderungen wuchsen in der Folge die Biomassewerke rasch und zahlreich. Das war den großen Energieversorgern, die vor allem große Wasser- und Gaskraftwerke sowie die letzten Kohleöfen betrieben, zwar ein Dorn im Auge, aber die mächtige Agrarlobby setzte sich durch.