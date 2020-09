"Für Infrastrukturprojekte geht das Geld nicht aus"

Die Gemeinden verlieren in der Covid-Krise bisher 1,4 Milliarden Euro. Der Chef der Kommunalkredit, Bernd Fislage, ermutigt die Kommunalpolitiker dennoch, jetzt zu investieren.

Der Staat muss alles, was er hat, in die Bewältigung der Covid-Krise stecken. Bleibt da nichts mehr für wichtige Infrastrukturprojekte? Bernd Fislage: Das glaube ich nicht. Geld für solche Vorhaben ist immer vorhanden. Ein Grund dafür ist, dass wir im internationalen Wettbewerb eine Dienstleistungsgesellschaft sind. Wir können uns nur durch Wissen beweisen. Das heißt: Wir müssen Investitionen in die Infrastruktur von Wissen machen, ob das nun die Digitalisierung von Schulen ist oder die Vernetzung von Universitäten. Dazu brauchen wir für ...