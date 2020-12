Für Wienerberger laufen die Geschäfte besser als erwartet

Der börsennotierte heimische Ziegelhersteller Wienerberger hat am Freitag seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn für das Gesamtjahr 2020 nach oben geschraubt. Anstelle der bisher in Aussicht gestellten 480 bis 500 Millionen sind nach Unternehmensangaben beim bereinigten EBITDA nun rund 545 Mio. Euro in Sicht. Das Ergebnis werde besser als erwartet, schrieb Wienerberger. Es wurden auch Zukäufe in Aussicht gestellt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Wienerberger-CEO Heimo Scheuch (Archivbild)

Äußerst positiv sei für das Unternehmen trotz erneuter Lockdowns das vierte Quartal verlaufen. Geholfen haben hier die witterungsmäßig milden Monate Oktober und November ebenso wie schneller vorangeschrittene Effizienzsteigerungen. 2021 will Konzernchef Heimo Scheuch wieder an ein Ergebnis nahe dem Vorkrisenniveau erreichen. In der heutigen Mitteilung wurden weitere Akquisitionen in den Raum gestellt, Details dazu wurden nicht genannt. Für das Jahr 2019 hatte Wienerberger ein bereinigtes EBITDA von 587 Mio. Euro bilanziert. Quelle: APA