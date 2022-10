Funke sprang bei Metallern noch nicht über

Nach ergebnisloser erster Verhandlungsrunde starten Betriebsräteversammlungen in den Unternehmen. Nächste Runde am 17. Oktober.

Die erste Verhandlungsrunde für die 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie (MTI) ist am Montagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. In den gut sechs Stunden dauernden Gesprächen habe es seitens der Arbeitgeber keine konkreten Forderungen oder Gegenangebote gegeben, sagten die Gewerkschafter. Man habe Positionen abgeklärt und Stimmungsbilder aus den Unternehmen erörtert, hieß es von den Arbeitgebern.

Die Arbeitnehmervertreter hatten schon am 19. September ihre Forderung nach einer Erhöhung der Löhne und Gehälter um 10,6 Prozent präsentiert. Basis der ...