Gärtnerei verzweifelt: Millionen Pflanzen gehen ein

Auf die schwierige Lage des Gartenfachhandels macht die Gärtnerei Starkl in einem Offenen Brief an die Bundesregierung aufmerksam. Während in den Supermärkten billig eingekaufte Ware verkauft werden dürfe, sei der Fachhandel die einzige Branche, die mit Frischware arbeite, aber diese nicht verkaufen dürfe. Nun drohe die Vernichtung der Pflanzen.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jens Büttne Der Gartenfachhandel würde gerne aufsperren