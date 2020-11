Gans schön schwierig - Wohin mit den Martinigansln?

Wer zu Martini heimisches Gansl wollte, musste die letzten Jahre eines tun: Rechtzeitig bestellen. Weidegänse erlebten einen Boom. Geschlossene Wirte und verbotenes Feiern - Corona ändert alles. Wohin mit den Gansln? Die Lösungen sind kreativ.

War es bisher für Gourmets wie Gänsebauern einer der Höhepunkte des Jahres, so sorgte das Näherrücken von Martini am 11. November heuer vor allem bei Landwirten für Nervosität. Wohin mit all den Martinigansln, wenn Gasthäuser wegen der Coronapandemie den ganzen Monat geschlossen bleiben und größere Feiern mit Freunden untersagt sind?

"Eine heimische Weidegans wiegt zwischen 3,5 und sechs Kilogramm. Wir sind in der Familie sieben Personen, da ist das grad richtig. Aber freilich gibt es viele kleinere Haushalte", ...