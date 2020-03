Gasbranche: Versorgung sicher, Speicher gut gefüllt

Die Versorgung mit Gas ist in Österreich sicher, die Gasspeicher sind gut gefüllt, wie die heimische Gaswirtschaft am Donnerstag mitteilte. Die Gasbranche sei für Notfälle gewappnet, um die eigene Belegschaft vor dem Coronavirus zu schützen. Österreichs Gasspeicher seien nun am Ende der Heizsaison zu mehr als 70 Prozent gefüllt.

SN/APA/ROBERT JAEGER Gasbranche auf Notfälle vorbereitet