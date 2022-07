Gaskrise: Österreich und Deutschland unterschreiben Solidaritätserklärung

Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht am Dienstag Österreich. Als besonders von russischen Gaslieferungen abhängige Länder verstärken Österreich und Deutschland ihre Zusammenarbeit.

"Wir dürfen uns als Europa in dieser Krise nicht spalten lassen, das ist genau das, was Wladimir Putin jetzt versucht." Das sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) in ihrem Eingangsstatement. Die Antwort könne nur ein starkes, konsequentes Europa sein, das zusammenstehe. Österreich und Deutschland unterschreiben ihren Angaben nach aus diesem Grund eine Solidaritätserklärung, die beiden Länder würden in der Gaskrise eng zusammenarbeiten. Zudem müsse der Ausbau der erneuerbaren Energie massiv weitergetrieben werden, es müsse einen ordentlichen Push geben, um eine gute, sichere Klimazukunft zu haben. "Was viele als grüne Träumerei abgetan haben, zeigt sich jetzt als Staatsräson", betonte Gewessler.

Habeck spricht von einer Schicksalsgemeinschaft

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schlug in die gleiche Kerbe, die europäische Zusammenarbeit müsse verstärkt werden. "Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft in Europa. Kein Land - bis auf wenige - kann diese Situation allein bestehen." In Tagen wie diesen würde das wieder sichtbar, das habe auch etwas Gutes. "Das Einsparen von Energie wieder neu zu lernen, das ist etwas, was man über den Tag hinaus beibehalten kann." Er vergaß abschließend nicht zu sagen, dass in der Gaskrise derzeit auch eine Energiewende passiere, die letztlich Europa auch stärker und unabhängiger machen werde. "Ich weise auf zwei Probleme hin, die europäische Notfallverordnung Gas sieht vor, dass kritische Infrastruktur und Verbraucher geschützt sind, die Industrie nicht." Dieses Szenario müsse überdacht werden, auch private Haushalte müssten wohl ihren Anteil leisten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. "Eine gemeinsame Einkaufsstrategie ist geschaffen worden, man muss sie in die Praxis umsetzen." Das ist auch für Leonore Gewessler eine zentrale Frage.

Erst am Montag gaben Deutschland und Tschechien in Prag bekannt, ein Gas-Kooperationsabkommen zu planen. Indes hofft der deutsche Wirtschaftsminister doch auch noch auf weitere Gaslieferungen aus Russland, wenn die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nordstream 1 beendet sind. "Ich habe keine geheime Information, weder in die eine noch in die andere Richtung", sagte der Grünen-Politiker am Montagabend in einem Interview mit dem deutschen Sender der ARD. "Die Möglichkeit besteht. Die Chance, dass es nicht so kommt, ist auch da. Wir werden abwarten müssen."

Habecks Besuchsprogramm in Österreich

Der Termin mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) konnte aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht stattfinden, er entfällt. Anschließend besichtigen Habeck und Gewessler eine der stärksten Großwärmepumpen Mitteleuropas im Kraftwerk Simmering. Am Nachmittag trifft Habeck Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP). Den Abschluss des eintägigen Besuchs bildet eine Unterredung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.