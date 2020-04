Touristiker erwarten einen schwierigen Sommer und räumen Gästen großzügige Stornobedingungen ein. Buchungen trudeln nun wieder ein. Ob sie nur auf dem Papier oder auch in der Realität stattfinden werden, ist aber noch offen.

Am 9. März ist die rote Linie abgestürzt: Auf der Website der Österreich Werbung kann die Buchungslage in der heimischen Hotellerie tagesaktuell mitverfolgt werden. Seit Sonntag hat der Graph den Boden verlassen und wandert wieder nach oben. "Sowohl in Anfragen ...