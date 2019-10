Zum 90. Geburtstag wagt Gasteiner Mineralwasser den Spagat zwischen alt und modern - und plant ein zweites Werk in Bad Gastein, das künftig Gasteiner in Dosen abfüllen soll.

100 Jahre braucht das Wasser aus den Hohen Tauern, bis es durch alle Gesteinsschichten hindurch bis zu den beiden Quellen von Gasteiner Mineralwasser am Erlengrund in Bad Gastein gelangt. Ganz so alt wie sein Wasser ist das Unternehmen selbst noch ...