Gastro-Öffnung brachte nicht erhofften Schwung für Händler

Die Öffnung der Gastronomie nach zwei Monaten Corona-Pause am Freitag hat noch nicht den erhofften Schwung bei den Einzelhändlern gebracht. Die Kundenfrequenz in den Städten und Einkaufsstraßen sei Freitag und Samstag "unter den Erwartungen geblieben", sagte WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller am Samstag zur APA.

Auch das Wetter machte den Erwartungen einen Strich durch die Rechnung