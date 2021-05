Gastronomie hat wieder offen - wer lässt sich jetzt noch Essen liefern?

Die Gastronomie hat wieder offen. Essenslieferungen werden vorerst weniger. Das hat aber noch einen anderen Grund.

Die erste Bestellung am ersten Tag nach dem monatelangen Lockdown ließ die Köche im Salzburger Strasserwirt nicht jubeln. "Die erste Bestellung war ausgerechnet to go", erzählt Chefin Julia Tschurtschenthaler-Spatt. Bereits vor dem Lockdown im Herbst hatte sie begonnen, Essen auch zur Abholung oder per Lieferdienst anzubieten. Das Angebot sei gut angenommen worden. Sie werde es deshalb weiterhin anbieten.

Hat es sich auch finanziell gelohnt? Die Wirtin neigt den Kopf: "Ohne den Getränkeumsatz ist es eine Spielerei", gibt sie ...