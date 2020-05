Gastronomie ist wieder geöffnet

Die Vorfreude war groß: Endlich durften am Freitag die gastronomischen Betriebe unter speziellen Vorgaben wieder öffnen. Wegen des derzeit in Österreich verbreiteten kühlen Regenwetters kam es aber bis zum frühen Nachmittag vorerst nicht zu einem Ansturm auf die Lokale. "Es herrscht eher Zurückhaltung als Euphorie", erklärte etwa Berndt Querfeld, Chef des Café Landtmann in Wien gegenüber der APA.

Die Auflagen sind streng