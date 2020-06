Gastronomie will Lockerungen, Demo mit 50.000 als Knackpunkt

Die Anti-Rassismus-Demo am vergangenen Donnerstag, an der in Wien 50.000 Menschen teilgenommen haben, lässt in der Gastronomie die Wogen hochgehen. "Wir hatten danach unfassbar viele Beschwerdeanrufe von Betrieben, die das als bodenlose Frechheit empfunden haben", sagte der Obmann des WKÖ-Fachverbandes Gastronomie, Mario Pulker, am Montag zur APA.

SN/APA/HANS PUNZ Dass "mit zweierlei Maß gemessen" wird, erzürnt die Gatronomen