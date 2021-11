Gazprom füllt fünf Gasspeicher in Europa auf

Der russische Gaskonzern Gazprom füllt nach eigenen Angaben einige Gasspeicher in Europa auf. Zu insgesamt fünf unterirdischen Speichern werde Gas für November gepumpt, teilte Gazprom am Dienstag in sozialen Medien mit. Die Mengen und Routen für den Transport stünden fest. Gas ist derzeit in Europa knapp und heiß begehrt. Die Preise sind im Zuge der Konjunkturerholung nach dem Höhepunkt der Coronakrise in die Höhe geschossen.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Russlands Gazprom pumpt Gas nach Europa