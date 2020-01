Gebrauchtautos wurden 2019 um 8,1 Prozent teurer

Gebrauchtautos sind im Vorjahr um 8,1 Prozent teurer geworden, im Schnitt wechselten 18.126 Euro den Besitzer. Damit war Österreich nach Frankreich und Deutschland das teuerste Pflaster in Europa. Wobei der Preisanstieg in Deutschland mit 2,4 Prozent am geringsten ausfiel, rechnete am Mittwoch die Onlineplattform AutoScout24 vor.

SN/APA/dpa/Sebastian Kahnert Österreich liegt auf Platz drei der teuersten Pflaster in Europa