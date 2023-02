Geflügelpest: Partyzelt und Sonnensegel statt Freiland für Hennen

Die rasante Ausbreitung der Geflügelpest macht auch Salzburger Hühnerhalter nervös. Not macht aber auch erfinderisch.

"Natürlich sind wir nervös", sagt Christoph Buttenhauser, Chef von SalzburgerLand-Ei und Hühnerbauer in Obertrum. "Erst grad hat es einen Betrieb im Innviertel erwischt. 3000 Enten mussten gekeult werden. Das ist nicht weit weg." Auch in Salzburg wurde Donnerstag der erste Fall von Vogelgrippe seit langem bestätigt. Der Test bei einer vor einigen Tagen verendeten Graugans in Leopoldskron fiel positiv aus. Für die Stadt Salzburg und den gesamten Flachgau gelte seit 27. Jänner Stallpflicht für alle Geflügelbetriebe mit mehr als 50 ...