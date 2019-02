Geheimnistuerei rund um die neuen Frequenzen

Der neue Mobilfunkstandard 5G soll elektronische Kommunikation beschleunigen und erheblich verbessern. Die Frequenzvergabe soll ohne frühere Fehler erfolgen. Aber die Transparenz lässt für manche zu wünschen übrig.

