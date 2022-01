Geld, Golf und versenkte Milliarden - Zum Tod des schillernden Bankchefs Helmut Elsner

Aus bescheidenen Verhältnissen kommend arbeitete sich Helmut Elsner in die Top-Liga der Banken hoch. Um dann umso tiefer zu fallen.

Wenige Bankerkarrieren weisen derart viele Höhen und Tiefen auf wie jene von Helmut Elsner. Um seine Laufbahn zu beschreiben, drängt sich das Wort schillernd geradezu auf. Im Zeitraffer: Aus bescheidenen Verhältnissen kommend, arbeitet er sich in die heimische Bankenelite hoch, Penthouse in der Wiener City und Villa in Südfrankreich inklusive. Nach Berichten über milliardenschwere Spekulationsverluste in so genannten Karibikgeschäften beginnt Elsners Stern zu sinken. 2008 wird er im Bawag-Prozess wegen Untreue zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nach vorzeitiger Entlassung wegen ...