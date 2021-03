Geldregen aus Brüssel: Was tun mit 3,5 Milliarden Euro?

Österreichs Regierung hat noch nicht verraten, was mit den Mitteln aus dem EU-Aufbaufonds passieren soll. Sozialpartner und Opposition sind unzufrieden, Ökonominnen skeptisch.

Der Kabarettist und Schauspieler Florian Scheuba hat schon Bedarf für 3,5 Milliarden Euro angemeldet. Auch viele andere Künstler schickten E-Mails an eine eigens eingerichtete Website. Dort waren Sozialpartner, Länder, Kommunen sowie Nichtregierungsorganisationen aufgerufen, bis 26. Februar Vorschläge einzureichen, wie Österreich seinen Anteil am 750 Mrd. Euro schweren "EU-Aufbaufonds" nach der Coronakrise einsetzen soll. Rund 180 Meldungen habe es gegeben, heißt es aus dem Kabinett von Europaministerin Karoline Edtstadler, das den nationalen Aufbauplan erstellt. In den vergangenen Wochen wurden sie gesichtet, eingearbeitet und mit der EU-Kommission diskutiert. Fristgerecht vor Ende April werde das Finanzministerium das Konvolut nach Brüssel schicken, zuvor soll es aber noch eine Feedback-Runde mit allen Beteiligten geben.

Die sind mit der Vorgangsweise mäßig zufrieden, insbesondere die Arbeiterkammer (AK). Abgesehen von einem Gespräch mit Ministerin Edtstadler im Februar gebe es "keine strukturelle Einbindung der Sozialpartner", kritisiert Petra Völkerer, Leiterin des AK-EU-Büros in Brüssel. "Der Prozess ist völlig intransparent." Länder wie Griechenland hätten mit Bürgerbeteiligung überlegt, wie die Wirtschaft nach Corona auf neue Beine gestellt werden könne. Hier sei weiter unklar, was die Regierung einreichen wolle.

Nicht nur die Arbeiterkammer fürchtet, dass die EU-Milliarden in schon laufenden Projekten der Koalitionsregierung verschwinden, statt neue Initiativen zu finanzieren. Die Neos haben eine parlamentarische Anfrage zum Thema gestellt und erst vergangenes Wochenende die mageren Antworten der Regierung angeprangert.

Edtstadler wehrt sich gegen die Vorwürfe. Sie habe "sehr viele gute Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden, Städte und Länder sowie der Sozialpartnerschaft und Organisationen der Zivilgesellschaft geführt". Man werde "im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten" versuchen, vieles davon einzubringen. Die geplante späte Abgabe wenige Tage vor Fristende - während zwei Drittel der EU-Länder schon eingereicht haben und an Nachbesserungen arbeiten - erklärt das Europaministerium mit der vorherigen Abstimmung mit der EU-Kommission.

"Wir sind derzeit am Finalisieren des nationalen Plans und werden selbstverständlich den Zuschuss maximal ausnützen und damit Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs tätigen", betont auch Finanzminister Gernot Blümel. Der Fokus werde auf Projekten liegen, "welche die digitale und grüne Transformation der österreichischen Wirtschaft unterstützen".

Das ist auch Bedingung: 37 Prozent der EU-Mittel müssen zum Klimaschutz, 20 Prozent zur Digitalisierung beitragen, die Projekte müssen echte Reformen anstoßen und bis spätestens 2026 fertig sein. Der EU-Aufbaufonds (Recovery and Resilience Facility) ist aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Zum ersten Mal nimmt die EU-Kommission - mit Haftung der Mitgliedsstaaten - dafür gemeinsam Schulden auf. Darauf hatten sich die 27 EU-Staats- und -Regierungschefs im Juli 2020 unter dem Schock der Coronapandemie geeinigt.

312,5 der insgesamt 750 Milliarden Euro stehen als nicht rückzahlbarer Zuschuss den Mitgliedsstaaten zur Verfügung, wenn sie zeitgerecht entsprechende Pläne vorlegen und auch umsetzen. Wer Etappenziele verfehlt, riskiert, leer auszugehen und auf den Kosten - die mit Schulden vorfinanziert wurden - sitzen zu bleiben. "Das ist das Risiko", sagt eine EU-Expertin.

Österreichs 3,5 Mrd. Euro nehmen sich mit rund einem Prozent der Wirtschaftsleistung überschaubar aus - verglichen mit den mehr als 30 Mrd. Coronahilfen oder den je knapp 70 Mrd. Euro für Spanien oder Italien (wo sogar die Regierung an der Verwendung des Geldsegens aus Brüssel zerbrochen ist). Die AK will die Summe aber nicht kleinreden, denn damit lasse sich viel auf den Weg bringen, sagt Völkerer.

Auf der Hand liegen Projekte wie der Breitbandausbau in ländlichen Regionen, Initiativen für bessere Bildung benachteiligter Gruppen oder die Entwicklung alternativer Treibstoffe. Zur Orientierung, was die EU-Kommission an Reformen sehen will, dienten auch deren halbjährliche Empfehlungen, sagt eine Expertin. Tatsächliches Geld werde voraussichtlich erst nächstes Jahr fließen, wenn die ersten "Meilensteine" bei den Projekten erreicht seien. Zwei Mal jährlich sind Zwischenberichte fällig.

Wann die Kommission die ersten Anleihen begibt (Eurobonds dürfen sie nicht heißen), ist noch unklar. Zuvor müssen alle 27 Länder neuen EU-Eigenmitteln etwa aus der Plastikabgabe zustimmen. In Deutschland hat der Verfassungsgerichtshof das jedoch vorerst gestoppt.

Monika Köppl-Turyna, Chefin der Denkfabrik EcoAustria, sieht den EU-Anschub für die Wirtschaft grundsätzlich skeptisch. Zwar würde kein Ökonom derzeit mehr Staatsausgaben oder Hilfen für südliche Länder ablehnen. Um glaubwürdig zu bleiben, dürfe die EU die Maastricht-Kriterien aber nicht weiter verwässern. Doch genau das passiere durch die Rettung von hoch verschuldeten EU-Staaten: Denn die Erwartung von Hilfe führe dazu, dass die Verschuldung weiter steige. Das habe eine Studie zum Föderalismus gezeigt und "die EU ist wie ein föderaler Staat", sagt Köppl.

Die relativ zentralistische Vergabe des Gelds berge wiederum das Risiko, aufs falsche Pferd zu setzen - egal wie streng die Kriterien und genau die Kontrollen seien. "Die Frage ist, ob Staaten und EU entscheiden sollen, was ein gutes Projekt ist." Auch hier zeigten Studien, dass staatliche Institutionen in der Selektion nicht gut sind und besser Anreize für private Investoren setzen sollten. Es sei zweifelhaft, "dass wir so den höchstmöglichen Nutzen durch das Geld bekommen".