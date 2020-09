Gemeinden rufen nach mehr Hilfe vom Bund

Die zugesagte Investitionsmilliarde werde durch die geringeren Einnahmen aus der vorgezogenen Steuerreform mehr als kompensiert.

Die Coronakrise bringt Österreichs Gemeinden finanziell in arge Bedrängnis. Sollte es seitens des Bundes und der Länder keinen finanziellen Ausgleich für die entfallenden Einnahmen geben, fehlen heuer und nächstes rund zwei Mrd. Euro in den Kassen der Kommunen. "Es geht langsam ans Eingemachte", sagte der Generalsekretär des Städtebundes, Thomas Weninger, am Dienstag vor Journalisten.

Weninger ruft nach einem "echten Hilfspaket", mit dem zumindest der Großteil der wegbrechenden Einnahmen kompensiert wird. Er wisse dabei die Bürgermeister vom Boden- bis ...