Gemüsebauern produzieren "Steirer-Ketchup" in Glasflaschen

Rund 20 südoststeirische Gemüsebauern wollten nicht mehr akzeptieren, dass Ketchup nur in Supermärkten angeboten wird - und haben ihre Paradeiser als "Steirer-Ketchup" in Glasflaschen abgefüllt. Die Neuheit wurde am Mittwoch in Graz präsentiert - "ein lange fälliges Genussprodukt ohne künstliche Geschmacksverstärker, mit reifen Paradeisern aus der Region", sagte Kammer-Vizepräsidentin Maria Pein.

SN/APA (LK Steiermark)/ALEXANDER DA "Steirer-Ketchup" in Glasflaschen präsentiert