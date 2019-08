Die Welt lustvoll wahrnehmen und dabei ökologisch einen schlanken Fußabdruck hinterlassen. So soll Tourismus künftig funktionieren. Doch Experten sehen Wachstum als Wurzel allen Übels.

Eine junge Frau mit Zöpfen entsteigt in Davos nach 65 Stunden Fahrt einem Nachtzug - und in Tourismusunternehmen und -organisationen setzt das große Nachdenken ein. Kann Greta Thunberg und die "Fridays for Future"-Bewegung eine grundsätzliche Veränderung des Reiseverhaltens einer ganzen ...