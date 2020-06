Georg Knill wird neuer Präsident der Industriellenvereinigung

Erstmals seit langem gab es eine Kampfabstimmung. Der Steirer setzte sich durch.

Der steirische Unternehmer Georg Knill wird als Nachfolger des derzeitigen Präsidenten Georg Kapsch künftig die Geschicke der politisch einflussreichen Industriellenvereinigung leiten. Er setzte sich am Donnerstagvormittag in einer Kampfabstimmung gegen den Vorarlberger Unternehmer Martin Ohneberg und den Ex-voestalpine-Manager Wolfgang Eder durch und konnte die meisten Stimmen beim Bundesvorstand erzielen. Georg Knill, Jahrgang 1973), leitet gemeinsam mit seinem Bruder in zwölfter Generation die gleichnamige Unternehmensgruppe. Für den steirischen IV-Präsidenten hatte sich zuletzt auch Kapsch öffentlich ausgesprochen.

Der Dreikampf um den Topjob in der Industrie hatte die Industriellenvereinigung im Vorfeld gespalten - und für jede Menge Streit gesorgt.

Die IV ist die freiwillige Interessensvertretung der Industrie mit rund 4.500 Mitgliedern. Der aktuelle Präsident Georg Kapsch konnte nach zwei Perioden nicht mehr kandidieren. Eine Periode dauert vier Jahre. Gewählt wird der neue Präsident vom rund 120-köpfigen Bundesvorstand der Industriellenvereinigung.

Quelle: SN