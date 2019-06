George Soros erhält Schumpeter-Preis 2019

Der Milliardär und Philanthrop George Soros erhält den Schumpeter-Preis 2019 "für sein Engagement für die Freiheit und Förderung der Wissenschaft", heißt es in einer Aussendung der Schumpeter Gesellschaft am Mittwoch. OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny werde ihm als Präsident der Schumpeter Gesellschaft den Preis am 21. Juni überreichen.

Ehrung für "Engagement für Freiheit und Förderung der Wissenschaft"