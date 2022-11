Gerangel um höhere Gehälter im Handel geht weiter

Während sich die Sozialpartner in der Metallindustrie auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt haben, geht das Feilschen im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel am Donnerstag in die dritte Runde. Um 11 Uhr geht es los. Die Arbeitgeber bieten eine Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent sowie zusätzlich eine Einmalzahlung. Die Gewerkschaft will ein Gehaltsplus von 10 Prozent. Ein Abschluss gilt daher als eher unwahrscheinlich. Der Handels-Kollektivvertrag gilt für über 400.000 Beschäftigte.

