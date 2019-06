Gericht stellt klar: Bei Luftwerten gelten strenge Regeln

Salzburg betont, schon jetzt richtig zu messen. Ein EuGH-Entscheid, dass schon das Überschreiten der Grenzwerte an einer Messstelle ein Verstoß sei, werde bereits berücksichtigt. Ob immer am richtigen Platz gemessen wird, dazu gibt es einen Streitfall.

In Deutschland lässt das Urteil aus Luxemburg die Wogen hoch gehen. Schließlich wird in Dutzenden Städten der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Beim Streit um Fahrverbote in Innenstädten spielten dabei zuletzt zwei Fragen eine Rolle: Wie schlimm ist es, wenn an ...