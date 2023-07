Geringer Einsatz für modernes Glücksspielgesetz

Der Online-Casino- und Sportwettenkonzern Entain fordert eine Neuregelung des Internet-Glücksspiels. Die Regierung kann sich nicht einigen.

Drei Wochen ist es her, dass große Online-Glücksspielanbieter wie Cashpoint, Entain und bet-at-home einen offenen Brief an den Finanz-, den Arbeits- und den Konsumentenschutzminister geschrieben haben. Bis jetzt bleibt der darin geäußerte Ruf nach Lizenzen für ihr Geschäft in Österreich ...