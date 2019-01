Geringere Steuer ersparte 2018 Diesel-Fahrern 710 Mio. Euro

Diesel wird in Österreich pro Liter mit 8,5 Cent weniger besteuert als Benzin. Über das Jahr 2018 gerechnet haben sich Diesel-Fahrer dadurch 710 Mio. Euro erspart, rechnete der VCÖ am Dienstag vor. Damit ist das Dieselprivileg rund zehnmal so groß wie das neue Förderpaket für E-Mobilität. Der VCÖ wirbt für eine Abschaffung der Steuerbegünstigung für Diesel.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Wer Diesel fährt hat 2018 auf Kosten der Umwelt gespart