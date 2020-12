Geschäfte öffnen wieder: Folgt am Montag der Ansturm?

Erste Händler locken zur Wiedereröffnung nach dem Lockdown mit massiven Rabatten. Andere halten sich zurück, wollen aber nicht zusagen, wie lang. Experten erwarten hohen Andrang.

Mit bis zu minus 50 Prozent Willkommensrabatt wirbt der Möbelhändler Kika. "Einen Kundenansturm wollen wir damit nicht auslösen", sagte eine Sprecherin am Freitag. Deshalb gelte der Rabatt auch online, Kunden müssten also nicht am ersten Tag nach dem Lockdown am Montag oder am Marienfeiertag - der traditionell einer der stärksten Einkaufstage des Jahres ist - in die Möbelhäuser kommen. Zudem habe man zusätzliches Sicherheitspersonal engagiert, sagt die Sprecherin. Ein Zählsystem an den Eingängen gebe es nicht. "Wir haben im Schnitt ...