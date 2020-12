Geschäfte öffneten nach dem Lockdown: Gut besucht, aber kein Ansturm

Die Wiedereröffnung des Handels hat am Montag österreichweit zahlreiche Menschen in Einkaufsstraßen und Shoppingcenter gelockt. Der große Ansturm blieb aber aus.

Der erste Einkaufstag nach dem harten Lockdown sorgt für weniger Kundenansturm als im Vorfeld befürchtet. Aus mehreren Bundesländern meldeten Einkaufszentrumsbetreiber und Händler zwar regen Betrieb, von einem übermäßigen Andrang kann aber keine Rede sein. Das führt laut Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will unter anderem darauf zurück, dass die Gastronomie als wichtiger Frequenzbringer noch bis mindestens 7. Jänner geschlossen bleiben muss. Für den 8. Dezember erwarte er aber Schlangen vor Friseursalons, Möbel-, Textil- und Elektrogeschäften.

In der Wiener Innenstadt hat es Schlangen bereits am Montag gegeben. Die Mariahilfer Straße war zu Mittag gut besucht, vor einem Mobilfunkanbieter sowie vor einem Sportgeschäft standen Kunden an, dies aber mit Maske und Abstand. Securities sorgten für einen geregelten Ablauf, wie ein SN-Lokalaugenschein in Wien ergab. Am Dienstag sowie an den kommenden Adventsamstagen werden die innere Mariahilfer Straße sowie ein Abschnitt der Neubaugasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Damit soll mehr Platz für die befürchteten Menschenmassen geschaffen werden.

Einkaufstag in Salzburg: Reger Betrieb - aber geordnet

In den Geschäften in Salzburg war man von der Frequenz eines Einkaufssamstags oder 8. Dezembers bis in die Nachmittagsstunden ein Stück weit entfernt. Wie der Europark selbst mitteilte, waren am ersten Öffnungstag Lebensmittelhändler, Bücher und Dekorationen besonders gefragt. Auch die Elektrofachmärkte, Parfümerie- und Spielwarengeschäfte vermelden eine erfreuliche Entwicklung. Die Frequenzen lagen am frühen Nachmittag meist weit unter den maximal zulässigen Werten. Zugleich habe man die Zahl der Sicherheitskräfte verstärkt, die auf die penible Einhaltung der Abstandsregelungen achteten.

SN/europark/wildbild Der Salzburger Europark war gut besucht, aber nicht von Kunden bestürmt.

Möbelhäuser in Eugendorf unweit der Landeshauptstadt waren ebenso gut besucht. "Es geht ziemlich zu", bestätigte ein Security-Mitarbeiter, während einer seiner Kollegen für geordneten Einlass an der Drehtüre sorgte. Im Inneren schien sich der Andrang aber recht gut entzerrt zu haben - von Gedränge keine Spur. Auch ein Streifenwagen der Polizei drehte eine Runde vor dem Eingang - Bedarf zum Eingreifen hätte es bislang nicht gegeben.

In der Linzergasse - neben der Getreidegasse die zweite zentrale Einkaufsstraße in der Landeshauptstadt - herrschte am späten Vormittag reger Betrieb. "Die Frequenz ist voll okay", erklärte Nicolaus Lachmayer, Geschäftsführer des Musikladens. Zwar lässt der relativ schmale Laden nur wenige Kunden auf einmal zu, "wir haben heute aber genug zu tun. Auch das Telefon klingelt in einer Tour, dazu trudeln Bestellungen per E-Mail ein." Auch zwei Buchhandlungen berichteten am Montag über reges Interesse. Schaumgebremst war die Stimmung hingegen bei Geschäftsleuten, die einen Gutteil ihres Umsatzes mit Touristen machen. "Die Vorweihnachtszeit ist ja nur eine Sache. Ich weiß jetzt schon, dass ich auch im Jänner und Februar ohne Touristen wohl kaum Umsatz machen werde", sagte der Inhaber eines Schmuck- und Souveniergeschäfts.

In Innsbruck und Oberösterreich wurden vorrangig typische Weihnachtsgeschenke gekauft

In Innsbruck zeigte sich ein ähnliches Bild am Montag: Während Elektro-, Buch- und Handarbeitsgeschäfte gut besucht waren, haben sich wenige in der Tiroler Landeshauptstadt zum Schuh-, Schmuck- oder Textilkauf aufgemacht. Auch in Oberösterreich wurden vorrangig Baumärkte, Gartencenter und Dekogeschäfte von Kunden angesteuert. Die PlusCity in Pasching etwa war für einen Montagvormittag sehr gut besucht, aber zu keiner Zeit überfüllt, wie Sprecher wissen ließen. Geschäfte mit typischen Weihnachtsgeschenken (Parfümerien, Buchhandlungen) seien dort am besten besucht gewesen. Die Geschäfte seien gut vorbereitet: Vor vielen Shops stünden Tafeln, die festlegten, wie viele Kunden hineindürften, Ordner kontrollierten den sicheren Ablauf.

Vorarlberg und Steiermark: Kein Kampf um Parkplätze, Einkauf mit Maske

In Vorarlberg verzeichnete das größte Einkaufszentrum, der Messepark in Dornbirn, viele Besucher, aber keinen Andrang. Anders als etwa an Adventwochenenden in "normalen" Jahren gab es weder einen Kampf um Parkplätze noch ein dichtes Gedränge in den Gängen. Auffallend viel Wachpersonal hatte ein Auge darauf, dass das Einkaufen in geregelten Bahnen ablief. Wie ein Lokalaugenschein zeigte, gaben sich die Einkäufer aber ohnehin sehr diszipliniert. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erwies sich als Selbstverständlichkeit, auch wurden die Stationen zur Hand-Desinfektion rege genutzt. Vor manchen, kleineren Geschäften bildeten sich Schlangen, damit sich nicht zu viele Personen auf einmal im Geschäftslokal aufhielten.

In der Steiermark war von dem aus den Vorjahren gewohnten stressigen Weihnachtsgeschäft wenig zu spüren. Ein Lokalaugenschein im größten Grazer Kaufhaus, Kastner und Öhler, zeigte: Die Einkäufer trugen Maske, kein Gedränge, keine Hektik. Wegen des Fenstertages und der zuvor geschlossenen Geschäfte seien zwar viele Kunden auf den Straßen und in den Geschäften unterwegs gewesen, "ein Massenansturm blieb aber aus", sagte Spartenobmann Gerhard Wohlmuth.

