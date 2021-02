Geschäfte und Friseure sperren nach sechs Wochen wieder auf - Andrang bei Diskontketten

Nach sechswöchigem Corona-Lockdown haben Händler, Friseure, Kosmetiker und Masseure am Montag wieder aufgesperrt. Die Kunden sind gekommen, der Andrang war aber sehr unterschiedlich. Bei vielen Händlern stapelt sich noch die Winterware in den Geschäften.

Vor der Pimkie-Filiale auf der Mariahilfer Straße warten an diesem Montag, dem ersten Tag mit offenen Geschäften nach sechs Wochen Corona-Lockdown - zu Mittag etwa zehn Kunden auf Einlass. Die Schlange vor der Billigmodenkette, die vor einer Woche Insolvenz angemeldet hat, ist verschwindend, verglichen mit dem , was sich einige hundert Meter weiter vor dem Geschäft der US-Abverkaufs-Kette TK-Maxx abspielt.

Mehr als Hundert Menschen stellen sich diszipliniert an, die meisten mit FFP2-Maske, ; wer zu zweit da ist, plaudert. "Eine halbe Stunde", warte sie, sagt eine Frau mit langen schwarzen Haaren und einer großen Tasche auf der Schulter. Sie habe nur am heutigen Tag frei und müsse Weihnachtsgeschenke umtauschen, daher sei sie hier - auch wenn sie länger warten müsse.

Mit "Einmaleffekten" durch Weihnachtsgutscheine und Umtäusche haben Handelsvertreter nach der Wiedereröffnung des Handels gerechnet. Die massiven Rabatte, mit denen vor allem Mode- und Schuhhändler locken, tun das Übrige. In der Mariahilfer oder der Kärntner Straße, zwei zentralen Shoppingmeilen in Wien, war am Montag - einem normalen Arbeitstag - einiges los. In den Nebengassen war das Geschehen überschaubar. Echten Andrang gab es nur vor einer guten Handvoll Geschäfte - bekannte günstigen Modeketten, Sportschuh-Diskonter und Apple-Händler - wobei überall geduldig ausgeharrt wurde, trotz Kälte und Schneetreibens. Ähnliche Szenen wurden aus den Landeshauptstädten gemeldet. Die Semesterferien in etlichen Bundesländern befeuern die Shoppinglust dort zusätzlich.

Disziplinierte Kunden und Händler, die sich an die Corona-Vorgaben (ein Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche) halten: Dieses Resümee zieht auch Rainer Trefelik, Handelsobmann in der Wirtschaftskammer Österreich, am ersten Öffnungstag. "Eine Schlange heißt, dass ein Geschäft es ernst nimmt. Und wenn die Kunden mithelfen, schaffen wir das." Er habe in seinem Modegeschäft (Popp & Kretschmer in der Kärntner Straße) trotz des neuen elektronischen Zählsystems heute den "Doorman" gemacht und die Kundinnen begrüßt. Viele seien einfach froh, dass sei wieder kommen und plaudern können. Der 70 Prozent-Rabatt "auf alles" sei die Folge von zwei Saisonen mit Lockdown. "Was soll ich tun, ich habe so viel Ware und durch die Hintertür kommt die Frühjahrskollektion", sagt Trefelik. Schon aus rein physischen Gründen müssten die Händler alles tun, damit Wintermäntel, Pullis und Stiefel verkauft werden.

Auch für den Geschäftsführer des Handelsverbands, Rainer Will, ist das Öffnen der Geschäfte aus finanziellen Gründen unumgänglich. Jeder dritte Händler sei zahlungsunfähig und brauche jetzt Cash.

Nach den ersten Rückmeldungen war der Umsatz etwa doppelt so hoch wie an einem normalen Montag vor der Pandemie - mit Schwerpunkt auf Textil, Möbel und Elektronik und auf Städte sowie Einkaufszentren. In einigen großen Einkaufszentren in Wien und Niederösterreich sowie Linz musste gleich nach dem Aufsperren in der Früh kurz die Notbremse gezogen werden. Bis die erste Gruppe fertig war, wurde vorübergehend wieder geschlossen. Vereinzelt gab es auch Polizeikontrollen und sogar Strafen wegen Nichteinhaltung des Mindestabstands von zwei Metern.

Insgesamt werde der Handel weiter 250 bis 300 Mill. Euro pro Woche weniger umsetzen, so lange Kundenzahlen beschränkt und die Gastronomie zu bleiben. Kritisch sieht der Handelsverband, dass auch im Lebensmittelhandel mit täglich rund vier Millionen Kunden nur noch halb so viele gleichzeitig einkaufen dürfen wie bisher. Sollte keine Sonderregelung möglich sein, sollte die Grenze bei 16 m2 pro Kunde eingezogen werden.