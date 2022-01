Geschlossen wegen Covid? Wie Firmen sich vorbereiten

Wie rüstet man sich dafür, dass ein Drittel der Mitarbeiter ausfallen könnte? Firmen schmieden Notfallpläne - und werben fürs Impfen.

Was auf das Welser Familienunternehmen mit 1300 Mitarbeitern zukommen könnte, erlebte Florian Teufelberger, Chef des gleichnamigen Weltmarktführers für Spezialseile, zuletzt gewissermaßen vorab. Teufelberger ist vor Ort beim eigenen Tochterunternehmen an der Ostküste der USA. "Hier ist der Höhepunkt der Omikron-Welle schon vorbei, zum Glück sehr rasch", schildert der Firmenchef am Mittwoch um drei Uhr morgens Ortszeit. "Hier in unserem amerikanischen Werk sind 20 Prozent der Mitarbeiter ausgefallen."

Dass er sich - trotz Zeitverschiebung - zu einer Pressekonferenz zuschaltet, ...