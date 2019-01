Die Personalsuche stellt auch die Seilbahnbetriebe vor neue Herausforderungen. Der einfache Liftler reicht längst nicht mehr.

Früher war es oft nur ein Nebenerwerb, mit dem sich der Schlosser oder Landwirt im Winter als Liftler sein Brot verdiente. So einfach ist es nicht mehr. Nicht nur, weil mit Modernisierung und Hightech die Anforderungen an das Personal in den Skigebieten gestiegen sind. Es wird zunehmend auch schwieriger, Arbeitskräfte vor Ort zu finden und zu halten.