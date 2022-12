Getrübte Spendenfreude: Hilfsorganisationen geraten unter Druck

Zuerst hat der Ukraine-Krieg eine Hilfswelle ausgelöst. Aber seit dem Sommer bremst die Inflation die Spendenfreudigkeit - und treibt Hilfsorganisationen in Finanznöte.

"So etwas habe ich noch nie erlebt, diese Welle der Solidarität war stärker als nach der Tsunami-Katastrophe 2004 in Thailand." Günther Lutschinger spricht von der gewaltigen Hilfsbereitschaft, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine in der österreichischen Bevölkerung ausgelöst hat.

Lutschinger kennt sich bei Spenden aus. Er ist seit 15 Jahren Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria (FVA), des Dachverbands der Spendenorganisationen in Österreich. Davor war er bei der Umweltorganisation WWF aktiv, er kennt die Abhängigkeit solcher Organisationen von ...