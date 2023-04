Gewerbe und Handwerk hatte 3. Jahr in Folge ein Umsatzminus

Das dritte Jahr in Folge erwirtschafteten Handwerk und Gewerbe 2022 einen realen Umsatzrückgang. Mit einem preisbereinigten Minus von 3,5 Prozent zum Vorjahr entkopple sich die Sparte von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hieß es am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Außerdem habe der Sektor mit Fachkräftemangel und Auftragsrückgang zu kämpfen. "Wir sind weiterhin im Krisenmodus", so Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster.

Nur vier Branchen der Sparte Handwerk und Gewerbe hätten 2022 eine positive Umsatzentwicklung verzeichnet, angeführt von den Fotografen mit einem realen Plus von 2,9 Prozent zu 2021. Diese vier Branchen seien "typischerweise keine Umsatzschwergewichte" und würden nur rund 7 Prozent des gesamten Umsatzes in Gewerbe und Handwerk ausmachen, schränkte Christina Enichlmair von der KMU Forschung Austria ein. Alle anderen Branchen seien vergangenes Jahr mengenmäßig nicht gewachsen. So hätten etwa die Dachdecker, Glaser und Spengler ein Umsatzminus von 9,2 Prozent (preisbereinigt) erwirtschaftet.

Untypisch sei der Auftragsrückgang in den investitionsgüternahen Branchen wie dem Bau- und baunahen Gewerbe, im ersten Quartal 2023 habe es hier ein Minus von 7,8 Prozent gegeben. "Normalerweise steigt der Auftragsbestand in einem ersten Quartal. In den letzten Jahren gab es immer Zuwächse, zumindest in kleinem Ausmaß", sagte Enichlmair. Die Auftragslage sei zwar von einem hohen Vorjahresniveau aus zu betrachten und immer noch höher als in Vor-Corona-Zeiten, die Entwicklung sei aber dennoch bedenklich. Das Baugewerbe verzeichnete etwa ein Auftragsminus von 14,5 Prozent, hier habe es in den vergangenen Jahren immer einen Zuwachs gegeben.

2022 habe die Sparte mit rund 831.000 Beschäftigten ein Allzeithoch erreicht. "Diese Rekordbeschäftigung ist keine Selbstverständlichkeit und schon gar keine Zukunftsgarantie, denn uns gehen die Arbeitskräfte aus", sagte Scheichelbauer-Schuster. Aktuell würden der Sparte etwa 70.000 Arbeitskräfte fehlen, bis 2040 könnte sich die Zahl noch verdoppeln. Gründe dafür seien die demografische Entwicklung, weniger Arbeitsstunden und ein erhöhter Personalbedarf. "Um das zu verhindern, müssen wir rechtzeitig gegensteuern", so Scheichelbauer-Schuster. Es brauche etwa eine verbesserte Kinderbetreuung, steuerbefreite Überstunden und Anreize, über das Pensionsalter hinaus zu arbeiten.

Für das laufende zweite Quartal 2023 seien die Erwartungen der Unternehmen optimistischer als für das Vorquartal. Typischerweise erwache das Baugewerbe im zweiten Quartal aus dem "Wintermodus". Eine Rolle würden auch die sinkenden Energiekosten und die "positiven Signale aus der Politik" spielen, so Scheichelbauer-Schuster. So hätten die Unternehmen etwa durch die Ankündigung des Energiekostenzuschusses an Planungssicherheit gewonnen.