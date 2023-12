Gewerkschaft will am Einkaufssamstag den Europark teilweise lahmlegen

Die gescheiterten Gehaltsverhandlungen der Handelsmitarbeiter dürften auch in Salzburg gravierende Folgen für das Weihnachtsgeschäft haben. Vor allem beim größten Einkaufszentrum des Landes sind Protestmärsche und Streiks geplant. Auch in Zell am See wird protestiert.

BILD: SN/EUROPARK Weihnachtsshopping oder Streik?